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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Su kanalına giren Afgan çoban boğuldu - KONYA

Su kanalına giren Afgan çoban boğuldu - KONYA

- Cesedi bulunan çobanın kanaldan çıkarılması - Olay yerinde şerit çeken jandarma - Olay yerinde toplanan vatandaşlar - Çobanın kanal kenarındaki elbiseleri ve cep telefonuSu kanalına giren Afgan çoban boğuldu - Konya 'da serinlemek amacıyla sulama kanalına giren Afgan çoban boğulduKONYA (AA) - Konya 'nın Hüyük ilçesinde, serinlemek için su kanalına giren Afganistan uyruklu çoban boğuldu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selki Mahallesi'nde çobanlık yapan Bismili Macidi (22), serinlemek amacıyla sulama kanalına girdi.Çobana telefonla ulaşılamaması üzerine sulama kanalı kenarına gelen arkadaşları, çobanın elbiselerini ve cep telefonunu buldu.Arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.Ekiplerin yaptığı aramalar sonuç vermeyince sulama kanalının suyu kesildi ve Macidi'nin cesedine, elbiselerin bulunduğu yere 15 metre mesafede ulaşıldı.Macidi'nin, cesedi otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma Su Kanalı Sulama Kanalı Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

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