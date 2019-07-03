Su kanalına düşen domuzları avcı kurtardı - DENİZLİ
- Domuzların sulama kanalından kurtarılması çalışması - Kanaldaki domuzlardan detay - Selçuk Poslu'nun kalana girerek domuzları kurtarması ve doğaya bırakması - Selçuk Poslu'nun konuşmasıSu kanalına düşen domuzları avcı kurtardıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Çivril ilçesinde, sulama kanalına düşen 4 yaban domuzu bir avcı tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Yakacık Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında akıntıyla sürüklenen 4 yaban domuzunu gören sulama birliği yetkilileri, kentte yaban domuzu avcısı olarak tanınan Selçuk Poslu'dan yardım istedi.Olay yerine arkadaşlarıyla gelen Poslu, durumu Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Ekiplerin başlattığı çalışmada Poslu, beline bağlanan ip yardımıyla kanala girip domuzları sudan çıkarttı.Yaban domuzları, daha sonra doğaya bırakıldı.Poslu'nun kanaldan domuzları kurtarma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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