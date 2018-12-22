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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Su kanalına düşen aracın şoförü yaralandı - MALATYA

Su kanalına düşen aracın şoförü yaralandı - MALATYA

- Su kanalı düşen aracın görüntüsü - Su kanalına düşen aracın bulunduğu yerden detay görüntüler Malatya 'da su kanalına düşen aracın şoförü yaralandıMALATYA (AA) - Malatya 'da su kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.Merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde seyreden Kevser Abat (45) yönetimindeki 44 LL 042 plakalı hafif ticari araç, yolun ortasında bulunan su kanalına düştü.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içerisinden çıkarılan Abat, 112 Acil Servis ekipleri tarafından, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Abat'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldığı öğrenildi.

Bild Su Kanalı Ticari Araç 

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