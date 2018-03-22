-Öğrencilerin ellerinde su şişeleri ile verdikleri mesajlar

-Öğrencilerin vatandaşa su ikram etmesi

-Su içen vatandaşlarla röp

-Öğrenciler ve okul müdürü röp

-Fen Bilgisi Öğretmeni İsa Arslan, röp



( TOKAT ) - Su gününde su kaynaklarının azaldığına dikkat çektiler TOKAT



- Tokat'ta, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla öğrenciler düzenlenen etkinlikte su kaynaklarının azaldığına dikkat çekmek için "gel vatandaş gel suya gel, bugün bedava yarın para ile" şeklinde pazarcılar gibi bağırarak su dağıttı.

Tokat’ta özel bir okulun 7. Sınıf öğrencileri Fen Bilgisi Öğretmenleri İsa Arslan'ın öncülüğünde 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Yeraltı Çarşısı üzerinde etkinlik düzenledi.

Suyun insan vücuduna faylarını sesli olarak sıralayarak suyun önemini vurgulayan öğrenciler pazarcı nidaları eşliğinde suyun faydalarını sıraladı. Dünya su gününde suyun önemine dikkat çeken öğrenciler için "gel vatandaş gel suya gel, bugün bedava yarın para ile" diye pazarcı esnafı gibi bağırarak dikkat çekti. Öğrenciler ayrıca hep bir ağızdan "Suyu israf etmeyeceğime ve ettirmeyeceğime, Boşa akan musluk gördüğümde kapatacağıma, Çevremdeki herkesi su tasarrufu konusunda uyarıp, eğiteceğime, Çevreme, doğaya ve tüm canlılara saygılı olacağıma, Çevrenin dengesini bozmayacağıma, Söz veriyorum" şeklinde sözleri ile toplumsal mesaj verdi. Vatandaşlara su ikramında bulunan öğrenciler, yetişkin bireylerden su tasarrufu yapmaları konusunda istekte bulundular. Sözlerini sınıfça yazıp besteledikleri "Su" şarkısını söylen öğrenciler toplumsal farkındalığa imza attı. Okul Müdürü Ramazan Maviş, Dünya su gününde bir farkındalık oluşturarak vatandaşlara suyu bugün bol bulmamıza rağmen yarın bunun sıkıntısını çekebileceği vurgusu ile etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Proje organizatörü Fen Bilgisi Öğretmeni İsa Arslan ise dünyada ve ülkemizde su kaynaklarının hızlıca tükenmekte olduğunu ifade ederek, "Dünya su günü olması nedeni ile farkındalık oluşturmaya çalıştık. Çocuklar bu konuda gayet bilinçliler,büyüklerine bugün örnek olmak istediler" diye konuştu.

Ayrıca öğrencilerin sözlerini sınıfça yazıp besteledikleri Su şarkısını da söylediler. (Nİ-GF-

