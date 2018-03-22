Su deposundan yılan da çıktı

-SERGİDEN DETAY

-1842 YILI TULUMBA

-ESKİYEN BORULAR DETAY

-YAŞAR COŞKUN KONUŞMA

-ZİYA ELMALI

-YILAN DETAY

-VATANDAŞLAR RÖPORTAJ

-SERGİDEN KURDELE KESİMİ

-SUDAKİ BALIKLAR

-PROTOKOLÜN SERGİYİ GEZMESİ



( MANİSA )- MASKİ tarafından açılan ‘Dünden bugüne Manisa’ sergisinde küflü ve çürüyen su borularının yanında içme suyu deposundan çıkan orak ve yılan da sergilendi- Sergiyi gezen bir vatandaş su deposundan yılan çıkmasını normal karşıladı- Sergide, sağlıksız altyapı tesisatları, 1842 yılından kalma tulumba, Osmanlı çeşmeleri, atıksuların arıtılmasıyla beslenen balıklar, Gediz ve Bakırçay’dan alınan su numuneleri ile atıksu numuneleri yer aldı- MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun:- "Bazı bölgelerimizde 300 metreye kadar inip su bulamadığımız yerler var maalesef"- "Gediz’de yeniden balık tutabilme imkanını insanlarımıza sağlayacağız" MANİSA



- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Fatih Sergi Salonunda açılan ‘Dünden bugüne Manisa’ sergisinde kentin 17 ilçesindeki içme suyu depolarından ve hatlardan çıkarılan sağlıksız borular sergilendi. Sergide MASKİ tarafından yenileriyle değiştirilen paslanmış ve çürümüş borularla birlikte su depolarından çıkarılan orak ve yılan büyük dikkat çekti. MASKİ tarafından il genelindeki 17 ilçede yürütülen altyapı çalışmaları sırasında yıllarca Manisalıların su içtiği paslı ve çürümüş borular Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında Fatih Sergi Salonunda sergilendi. Sergide hayırseverler tarafından MASKİ’ye bağışlanan 1842 yapımı su tulumbası ile su depolarından çıkarılan orak ve yılan büyük ilgi gördü. Bazı vatandaşlar su deposundan yılan çıkmasını normal karşılarken depodaki suyu içeceğini, bazıları da tesisatların eskimesi sebebiyle sadece yılan değil her şeyin çıkacağını belirterek, tesisatların yenilenmesinde emeği geçen MASKİ'ye teşekkür etti. "Yeraltında su bulabilmek için bazen 300 metreye iniyoruz" Suyun sınırsız bir kaynak olmadığına vurgu yapan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, “Gelişen teknolojinin hayatımızı kolaylaştırmasının yanı sıra eğer gereken önlemler alınmazsa sınırsız saydığımız kaynaklar maalesef çok kötü bir mirasyedi gibi davranmak suretiyle bu kaynaklarımızın yakın bir gelecekte yok olduğuna hep beraber tanık olacağız. Küresel ısınmanın da ortaya koyduğu etkiyle sadece yüzeysel ve yer altı suları ile içme suyu ihtiyacının karşılandığı ilimizde sondaj kuyularında suya ulaştığımız metraj giderek derinleşmektedir. Bazı bölgelerimizde 300 metreye kadar inip su bulamadığımız yerler var maalesef. Bu açıdan bakıldığında toplam sarfiyatın düşürülmesinin ne denli önemli olduğu apaçık ortadadır" dedi.

"Yakın gelecekte Gediz'de balık tutacağız" "Yakın bir gelecekte inşallah geçmişte olduğu gibi günümüzde de Gediz’de yeniden balık tutabilme imkanını insanlarımıza sağlayacağız" diyen Coşkun, konuşmasını şöyle tamamladı: "Kaynakları yenilenebilir hale getirilmesi noktasında MASKİ olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Diğer taraftan 2030 gibi çok uzun olmayan bir süreçte su fakiri ülkeler arasına gireceğimiz su bilimciler tarafından ifade ediliyor. Bizler de bu su fakiri ülkeler arasına girmemek adına üzerimize düşen çalışmalarla, işte bu tür sergilerle, eğitim faaliyetleri ve sosyal bir takım çalışmalarla suyun öneminin anlatmaya çalışıyoruz" Gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalıştıklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ziya Elmalı da konuşmasında şunları belirtti: “MASKİ Genel Müdürlüğümüz kurulduğunda ne bir hizmet binası ne oturacak masası, sandalyesi vardı. Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde çağdaş bir yaklaşımla adım adım idaremizin yapılanması tamamlanmış, bugün Manisa’nın 17 ilçesine kaliteli ve hızlı hizmet veren aktif bir kurum haline getirilmiştir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve yaşanılabilir bir dünya bırakma adına Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü çok ciddi adımlar atmaktadır. Gerek Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, gerekse MASKİ Genel Müdürlüğünün tüm çalışanları gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için anlayışıyla sevdamız olan Manisa’nın en iyi yerlerde olmasının çabasını göstermekteyiz" Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak sergi gezildi. Sergide, Saruhanlı Atıksu arıtma tesisinden alınan suda beslenen balıklar, su depolarından çıkan yılan ve orak ile, Manisalıların yıllarca su içtiği paslanmış ve çürümüş su boruları büyük ilgi gördü. Sergi açılışına Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ziya Elmalı, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MASKİ Daire Müdürleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.



