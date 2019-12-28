Su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan çift ve köpekleri botla kurtarıldı - ADANA
- Su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan çiftin kurtarılması - Çiftin bottan indirilmesi - Köpeğin bottan indirilmesi - Altan Akçoban'ın konuşmasıSu baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan çift ve köpekleri botla kurtarıldıADANA (AA) - Adana 'da, sağanak ve ardından oluşan taşkın nedeniyle çevresi su altında kalan evlerinde 4 gündür mahsur kalan çift ve köpeklerinin yardımına AFAD ekipleri yetişti.Merkez Yüreğir ilçesi Sağdıçlı Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde bekçilik yapan Altan Akçoban (55) ve eşi Elif Akçoban (54), sağanak ve ardından oluşan taşkın nedeniyle çevresini su basan evlerinden çıkamadı.Evde 4 gün bekleyen çift, yiyeceklerinin bitmesi üzerine yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekibi, çifti ve köpeklerini bot ile evden aldı.Akçoban çifti, görevlilere teşekkür etti.
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