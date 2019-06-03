-Zaev'in konuşması

-Stoltenberg'in konuşması

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( ÜSKÜP ) - Stoltenberg: "Kuzey Makedonya, NATO ailesine dahil edilmeye hazır durumda" ÜSKÜP



- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Makedonya’nın NATO ailesine kabul edilmesi için hazır durumda olduğunu söyledi.



Kuzey Makedonya’da resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Atlantik Konseyi ile Kuzey Makedonya Devlet Zirvesi ve NATO Entegrasyonu Komitesi ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıdan sonra, Başbakan Zoran Zaev ile yaptığı ortak basın açıklamasında, Kuzey Makedonya’nın NATO ailesine kabul edilmesi için hazır durumda olduğunu belirtti.

Uyguladığı reformlarda ve bilhassa Yunanistan ile isim sorunun çözülmesinde Kuzey Makedonya’nın siyasi olgunluk gösterdiğini dile getiren Stoltenberg, “Kuzey Makedonya, adalet, güvenlik ve istihbarat sektörlerinde önemli reformlar uyguladı. Bu reformların gerçekleşmesi devam etmeli ve biz de bunun için burada bulunmaktayız” açıklamasını yaptı. Başbakan Zoran Zaev ise Aralık ayında Londra’da düzenlenecek olan NATO zirvesinde, Kuzey Makedonya’nın yeni bir üye olarak tanıtılmasını umut ettiğinini dile getirdi. Zaev “İki yıl içinde bu ülke büyük bir atılım gerçekleştirdi ve Avrupa Komisyonu’nun olumlu notuyla yakın zamanda Avrupa Konseyi tarafından müzakerelerin başlatılması için tarihin verilmesini bekliyoruz" ifadelerine yer vererek Kuzey Makedonya’nın hak ettiği pozisyona geçmeye hazır olduğunu vurguladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Makedonya’da iki günlük resmi ziyaret sırasında Meclis Başkanı Talat Caferi ve Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

