STK'lerden Afrin halkı için iş birliği - ANKARA

- Yardım kampanyası için toplanan sivil toplum kuruluş üyelerinden görüntü - Yardım için toplanan malzemelerden detay - Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ün konuşması - Belediye Başkanı Akgül'ün yardım malzemelerini tıra koyması - İmam Hatip Okulları Platformu Mamak Başkanı Habip Aşır'ın konuşmasıSTK'lerden Afrin halkı için iş birliği - Mamak'taki STK'lar Belediye Başkanlığı ve Kaymakamlık öncülüğünde, Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Afrin'deki sivillere yardım göndermek için kampanya başlattı - Mamak Belediye Başkanı Akgül: - "Tarihte olduğu gibi bugün de yarın da her zaman mazlumun yanında olmayı şiar edinen, cebindekini, avucundakini, sofrasındakini paylaşmayı bilen bir millete sahibiz. Bunun bir örneğini bugün de görüyoruz"ANKARA (AA) - Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Afrin'deki sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için 14 sivil toplum kuruluşu (STK) Mamak Belediyesi ve Kaymakamlığının öncülüğünde bir araya geldi.Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgedeki halkın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, birçok sivil toplum kuruluşunun yardımının hızla bölgeye ulaştırıldığını ifade etti. Bu yardımlara katkı sağlamak istediklerini belirten Akgül, "Mamak'ta 14 sivil toplum kuruluşuyla birlikte Mamak Belediyemizin ve Kaymakamlığımızın öncülüğünde bir yardım kampanyası başlattık. Bu kampanya 1 Nisan'a kadar devam edecek ve 1 Nisan'da da topladığımız yardımlarımızı dualarla Afrin'deki sivillere ulaştırmak üzere yolcu edeceğiz." dedi. Türk milletinin yardım konusunda duyarlı davrandığını kaydeden Akgül, "Tarihte olduğu gibi, bugün de, yarın da, her zaman mazlumun yanında olmayı şiar edinen, cebindekini, avucundakini, sofrasındakini paylaşmayı bilen bir millete sahibiz. Bunun bir örneğini bugün de görüyoruz." ifadelerini kullandı.Akgül, Afrin'de güvenliğin sağlanmasının ardından Tel Rıfat'taki ve Suriye'nin farklı yerlerindeki insanların da Mehmetçik'in bölgelerine gelmesi için çağrı yaptıklarını hatırlatarak, "Türk ordusu, Özgür Suriye Ordusu ile girdiği yere asla zulüm götürmüyor. Aksine oradaki sivil vatandaşların huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlıyor. Bunun bir yolu da onların ihtiyaçlarını karşılamak. Bu organizasyon da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi." diye konuştu. İmam Hatip Okulları Platformu Mamak Başkanı Habip Aşır da Mamak'taki STK'ler olarak Zeytin Dalı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini, teröristlerden arındırılan bölgelere geri dönen sivillere destek için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.