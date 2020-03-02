Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek (1) - ANKARA

STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek (1) - ANKARA

- Oda ve borsalar ile meslek ve sivil toplum üyeleri - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasıANKARA - Oda ve borsalar, meslek ve sivil toplum örgütleri tarafından, İdlib'te rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hain hava saldırısına tepki göstermek üzere TOBB İkiz Kuleler ‘de ortak açıklama yapıldı. (1)

Hava Saldırısı Sivil Toplum İdlib Rejim Saldırı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı