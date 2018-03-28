Start-in Bodrum Nisan’da başlıyor

-Konuşmalar

-Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un açıklaması



( MUĞLA ) MUĞLA



- Dünyanın Bodrum’a olan ilgisini daha da artırmak ve ekonomik dinamikleri canlı tutmak amacıyla 20-22 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan “Start-in Bodrum” projesi öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Bodrum’un ekonomisine ve gelişimine yön vermek, gerek yerli-yabancı turistlerin gerek ise girişimci ve yatırımcıların ilgisini Bodrum’a çekmek ve genç, sürdürülebilir bir eko-sistem kurmak adına hazırlanan Start-in Bodrum projesi basına tanıtıldı. Bodrum Belediye A.Ş. Trafo Bodrum Cafe’de yapılan toplantıya; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Start-in Bodrum Proje Sorumluları Sibel Tunalı ile Gert Kroon, Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt ve BODER Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Faruk Dengiz ile Kerem Özyurt katıldı.

Proje hakkında bilgi veren Sibel Tunalı, “20-21-22 Nisan tarihlerinde Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Herodot Kültür Merkezi’nde Start-in Bodrum etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Start-in Bodrum, Bodrum’un ekonomisini canlandırmak, Bodrum’a girişimcileri, yatırımcıları ve öğrencileri davet etmek için düzenlenen bir etkinlik” diyerek etkinlik takvimi ve programı hakkında bilgi verdi. Projeye emek verenlere teşekkür eden BODER Başkanı Halil Özyurt, böyle bir projeyi destekledikleri için Belediye Başkanı Kocadon’a teşekkür etti. Özyurt, “Sibel Hanım bundan 1 ay önce bizlere başvuruda bulundu. Bodrum’un sorunları ve bunların çözüm yolu ile ilgili üniversite öğrencileri ile ilgili böyle bir çalışma yapacaklarını söylediler. Biz de konaklama sektörü olarak onlara desteğimizin olduğunu ve öğrencilerimizi burada ağırlayacağımızı söyledik” dedi.

Projenin gelişmesinde büyük katkı sağlayan proje ekibe teşekkür ederek sözlerine başlayan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise, “Her zaman söylediğimiz gibi bizim için önemli olan, genç beyinlerin hızlı düşünüp güzel fikirleri ortaya çıkarmasıdır. Özellikle Bodrum konusunda. Ülkemizden ve yurtdışından bu güzel çalıştaya katılacak yüzün üzerinde öğrenci şu anda mevcut. Tabi bu aynı zamanda, Bodrum’un kendiliğinden oluşmuş bir reklamıdır. Türkiye’nin birçok üniversitelerinde Bodrum ve çalıştay konuşuluyor. Bu çalıştayın amacı; ileride büyük bir problem oluşturacak Bodrum’un sıkıntılarının şimdiden genç beyinler tarafından nasıl bir proje ile çözülüp güzelleştirilebileceğini, ya da bunların önüne nasıl geçilebileceğini şimdiden görmektir. Buradan çıkacak güzel fikirler ise hepimize öncülük edecektir. Ben şuna inanıyorum; gençlerin düşünceleri çok daha farklı boyutta ve gençler çok daha farklı bir şekilde dünyaya bakabiliyorlar. Sorunları çok çeşitli olarak inceleyebilip sonucu da bildiri olarak verebiliyorlar. Üniversite öğrencilerimizin ilk etapta Bodrum’a özellikle turizm, geri dönüşüm ve trafik gibi konularda büyük katkılar sağlayacaklarına ve onlardan bu konularda büyük projeler geleceğine inanıyorum” dedi.

Yurt içi ve yurt dışından toplam 80 üniversitesi öğrencisinin katılımıyla birer danışman eşliğinde dörderli gruplar halinde çalışma ortamının sağlanacağı, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek proje toplam üç gün sürecek. Çözüm odaklı adımlar atarak Bodrum'un gelişimine destek olmak amacıyla bir araya gelecek olan öğrenciler, seçtikleri konuda geliştirecekleri fikirleriyle oluşturacakları Bodrum projelerini; Bodrum Belediye Başkanı ile yerli ve yabancı yatırımcılardan oluşacak jüri üyelerine sunacaklar. En çok oyu alan, ilk üçe giren projeyi hazırlayan üniversite öğrencilerine de çeşitli ödüller verilecek. (İK)

