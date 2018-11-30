Spor Müdürü güreş sevdasıyla gönüllü antrenörlük yapıyor - AMASYA
- Abdulkadir Saraç'ın makam odasından görüntü - Güreş antrenmanından görüntü - Abdulkadir Saraç'ın konuşması - Çağan Köse'nin konuşmasıSpor Müdürü güreş sevdasıyla gönüllü antrenörlük yapıyor - Suluova İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Abdulkadir Saraç, ata sporu güreşe olan sevgisiyle yoğun bürokrasi mesaisinin dışında kalan zamanlarda güreş takımını çalıştırıyorAMASYA (AA) - Suluova İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Abdulkadir Saraç, ata sporu güreşe olan sevgisiyle mesai saatleri dışında geleceğin şampiyon güreşçilerini yetiştirmek için gönüllü antrenörlük yapıyor.Güreşle küçük yaşlarda tanışan Saraç, Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümünden mezun olduktan sonra 2010 yılında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde güreş antrenörü olarak göreve başladı. Suluova İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü görevine atandıktan sonra da güreşten kopmayan Saraç, müdürlük bünyesindeki 30 güreşçiye, mesai saatleri dışında gönüllü antrenörlük yaparak geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyi hedefliyor.Mesai bitiminden sonra spor salonunda kendisini bekleyen sporcularla bir araya gelen Saraç, minik gurupta haftada 3 gün 6 saat, yıldız gurupta ise 5 gün 10 saat güreş eğitimi veriyor.Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörlüğü severek yaptığını ve yetiştirdiği başarılı sporcularla gurur duyduğunu söyledi.
Güreşe ilgisini antrenörlük yaparak sürdürdüğünü dile getiren Saraç, "Güreş bizim ilçemizde ön planda, daha önceden de burada şampiyonlar var. İlçemizden çıkmış Ali Şahinler, Topçamlar var. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir var. Bunlar güreşe başlamama etken oldu, örnek oldu bana. Ailem de destekledi. Kendi ailemden de güreş yapanlar olduğu için ben de güreş yapmak istedim." diye konuştu. Saraç, güreşi sevdiğini ve yeni nesillere bu sporun önemini aktarmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:"Spor gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutmaya yarayan bir araç, biz de bu araca vesile olan kişileriz. Ben ilçe müdürlüğü mesaisinden sonra güreş antrenörlüğüne devam ediyorum. İlçemizde ata sporumuz güreşin önemini bizden sonra gelecek nesillere aktarabilmek adına elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Bu işi mesaimin dışında yapıyorum, bu işin beni çok yorduğunu düşünmüyorum hatta zevk alıyorum." - "Onun hakkını vermek için şampiyon olacağız"Saraç'ın antrenörlüğünü yaptığı sporculardan Çağan Köse, İlçe Müdürlerinin dinlenmeye ayırması gereken zamanı kendilerine ayırdığını ve fedakarlık yaptığını belirterek, "Yoğun iş temposuna rağmen bizleri burada çalıştırıyor. Hem müdürlük yapıyor, kendisi çok zorlanıyor. Bunları yapan Kadir Hocamıza teşekkür ediyoruz ve onun hakkını vermek için şampiyon olacağız." dedi.