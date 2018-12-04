Spiker Kübra Eken’in darp davasında eşine indirimli hapis cezası



- Spiker Kübra Eken’i döverek beyin kanaması geçirmesine ve felç olmasına sebep olduğu iddia edilen eşi Neptün Bülent Eken’in “kasten yaralama” suçundan yargılandığı davada 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Spiker Kübra Eken’i döverek beyin kanaması geçirmesine ve felç olmasına sebep olduğu iddia edilen eşi Neptün Bülent Eken’in “kasten yaralama” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 7’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Neptün Bülent Eken ile taraf avukatları katıldı.

Mağdur Kübra Eken de tekerlekli sandalyeyle duruşmaya geldi. Duruşmada söz alan mağdur avukatı İpek Bozkurt, dosyada Kübra Eken'in yaralanmasına ilişkin 6 ayrı rapor bulunduğunu belirterek, "Bu raporlardan 3 tanesinde müvekkilimin yaralanmasının uğradığı darptan meydana geldiği belirtilmektedir. Adli Tıp raporunda ise bu hususun kesin olarak tespit edilemeyeceği belirtilmiştir. Bizce Adli Tıp görevini layıkıyla yerine getirmemiştir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Konuşma güçlüğü çeken Kübra Eken de sanığın cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan sanık Neptün Bülent Eken, suçlamaları kabul etmedi. Cezada iyi hal indirimi uygulandı Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Neptün Bülent Eken hakkında “kasten yaralama" suçundan önce 10 ay hapis cezası verdi. Sanığın eylemini eşine karşı gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 15 aya çıkardı. Mahkeme sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak cezayı 12 ay 15 güne düşürdü. Mahkeme cezayı ertelemedi. Duruşma sonrasında açıklama Adliye önünde açıklama yapan ailenin avukatı İpek Bozkurt, “Karar bizi tatmin etmedi. Müvekkilim adına utanıyorum. Sanığa duruşma sırasında ve geçmişte göstermiş olduğu duruştan dolayı iyi hal indirimi yapıldı. Benim müvekkilimin ömrü elinden alınmış” dedi.

Kübra Eken’in annesi Nuray Yelkenci ise karara tepki gösterdi. Yelkenci, elinde taşıdığı ‘Kübra Eken için adalet’ yazılı dövizi torununa göstereceğini söyleyerek, “Torunum büyüdüğünde ona annesi için nasıl mücadele ettiğimizi göstereceğim” dedi.



