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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
SP hastası Rojda'nın 'Düğün Hayali' gerçek oldu

SP hastası Rojda'nın 'Düğün Hayali' gerçek oldu

ROJDANIN KUAFÖRDE HAZIRLANMASI VE ÇIKMASI

Rehabilitasyon Gelin Arabası Çekim Rehabilitasyon Merkezi Irak 

-DIŞ ÇEKİMİ
-DÜĞÜN DA DANS ETMESİ, OYNAMASI
-ROJDA, ANNESİ VE BABASI RÖP

( ELAZIĞ ) SP hastası Rojda'nın "Düğün Hayali" gerçek oldu - Elazığ’da, en büyük hayali evlenmek olan Serebral Palsi hastası 16 yaşındaki Rojda Yıldız, ailesinin kendisi için düzenlediği temsili düğünde gelinlik giyip doyasıya eğlendi - Düğünde down sendromlulardan oluşan ekip de Çayda Çıra oynadı ELAZIĞ

- Elazığ’da, en büyük hayali evlenmek olan Serebral Palsi (SP) hastası 16 yaşındaki Rojda Yıldız, ailesinin kendisi için düzenlediği temsili düğünde gelinlik giyip doyasıya eğlendi. Gerçek bir gelin gibi hazırlanan Rojda için fotoğraf çekimi yapıldı, kuaföre götürüldü, gelin arabası ile salona getirildi.
Elazığ’da 3 çocuklu ailenin en küçüğü olan SP hastası Rojda Yıldız, ablalarının evlenmesinin ardından sürekli gelinlik giyerek evlenmenin hayalini kurdu. Kızının düğün yapıp gelinlik giyme hayalini sürekli dile getirmesi üzerine annesi Rabia ve babası Metin Yıldız düğün organize etti. İlk olarak kuaföre götürülen ardından dışarıda fotoğraf çekimi yapılan Rojda, ardından gelin arabasıyla düğün salonuna geçti. Müzik ve gösteri ekibinin eşliğinde düğün salonuna giren Rojda, ilk dansını kuzeni Caner Çolak ile yaptı. Daha sonra kendini yalnız bırakmayan down sendromlular Çayda Çıra oynadı. Oyunun ardından tüm misafirler Rojda ile oynayarak doyasıya eğlendi. Düğünde Rojda'ya takılan takıların ise engellilerin ihtiyacı için kullanılacağı öğrenildi. "Gün benim günüm" Mutlu ve huzurlu olduğunu belirten Rojda Yıldız, “Hayallerimi gerçekleştirdim. Tüm engelli arkadaşlarımın hayallerini gerçekleştirdim. 16 yaşındayım. Hayalim gelinlik giymekti. Allah da bu günü nasıp etti. Çok şükür gelin oluyorum. Gün benim günüm. Bugün ben gelinim. Hepinizi çok seviyorum. Aileme çok teşekkür ederim” dedi.
"Hayalini gerçekleştirdik" Kızının büyük bir hayali olduğunu dile getiren anne Rabia Yıldız ise, "Yaşı küçük ama hayali büyük. Gelin olmayı çok istiyordu. İki ablası var. Onların düğün videolarını izlerken ‘ben ne zaman gelin olacağım ben de gelinlik giymek istiyorum’ diyordu. Biz Rojda’nın hayalini gerçekleştirdik. Bu inşallah tüm çocuklara vesile olur. Seneye de rehabilitasyon merkezinde büyük bir düğünümüz olacak. Rojda vesile oldu onlara mutluyuz. Rojda ikizdi. Diğer kardeşi bir ay yaşadı. 25 Aralık ikizinin ölüm günüydü. Rojda’nın düğününe denk geldi. büyük bir tesadüf” diye konuştu.
Kızının hayali olduğunu aktaran baba Metin Yıldız da, “Mutluyum. İnsanlar bu tür insanlara iyi şeyler yaparlar. Tek hayalim çocuklarım mutlu olsun” ifadelerini kullandı.
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