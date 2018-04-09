SP hastası Küçük Salih diplomasına kavuştu

-Başkan Zekai Kafaoğlu'nun konuşması

-SP Hastası Salih Berber'in diplomasını alması

-Annesi Sevgi Berber'in konuşması

-Minik Salih'in teşekkür etmesi

-Engelsiz Yaşam Merkezi'nin gezilmesi



( BALIKESİR ) - BALIKESİR



- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde diploma heyecanı yaşandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Bandırma'da hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören Serebral Palsi (SP) hastası Salih Berber (5) aldığı eğitim sayesinde yaşıtlarının seviyesinde konuşma ve hareket kabiliyeti kazanarak diplomasını alıp mezun oldu. Küçük Salih'in mezuniyet törenine katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yaptığı konuşmada, "Belediyecilik sadece yol, su, kanalizasyon, park ve bahçe demek değildir. Belediyecilik beş çeşittir. Hizmet Belediyeciliği, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik, katılımcı belediyecilik ve beşincisi ise çevreye duyarlı belediyecilik. Bunların hepsini eş zamanlı yürütme mecburiyetimiz var. Özellikle trend gittikçe sosyal belediyeciliğe doğru gitmeye başladı.

Ne kadar fazla insana dokunabiliyorsanız, ne kadar fazla insanın hislerini paylaşabiliyorsanız, ne kadar fazla insanın hayatını kolaylaştırabiliyorsanız o belediyeler başarılı olmuş ve gerçek görevini yapmış oluyor. Tabi bu merkezde işitme engellilerden, bedensel engellilere kadar, otizmlilerde down sendromlu ve serebral palsi rahatsızlığına sahip kursiyerlerimiz var. Gerçekten büyük bir mutluluk duydum. Özellikle bunu daha da ileriye taşımamız lazım ve özel yaşam köyleri kurmamız lazım. Aileler için de bu son derece önemli. Netice de bu özel kişilerin ailelerinin 365 gün bu işin içinde yaşadıklarını biliyorum. Tabi bu ailelerin de özel günleri, gitmesi gereken yerleri oluyor. Ama tabi bu çocuklarımızı bırakabilecekleri bir yer olmadığı için gidemiyorlar. Bu durumda özel çocuklarımıza hitap eden yaşam merkezi olacak köyler, merkezler oluşturarak konaklamalı şekilde kalacakları yerler oluşturmamız lazım. Büyükşehir olarak bu noktada da ciddi bir gayretimiz var. Ben Altıeylül Belediye Başkanı iken bunu planlamıştık. O zaman için sadece Mola Evleri açmıştık. Alzheimer, Şizofreni ve Down Sendromu hastaları ile ilgili böyle bir çalışma yapmıştık. Hiç değilse ailelerin günlük çarşı-pazar ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için günlük 2-3 saat hastalarını oralara bırakabilmelerini sağlamıştık" dedi.

"Çocuğum bana bir gün anne diyecek mi diye ağladım" Başkan Kafaoğlu'nun konuşmasının ardından Serebral Palsi hastası Salih Berber Başkan Zekai Kafaoğlu ve eşi Didar Kafaoğlu'ndan diplomasını aldı. Küçük Salih'in diplomasını almasının ardından kürsüye gelen annesi Sevgi Berber kısa bir konuşma yaptı. Berber "Bu çocuk bana bir gün anne diyecek mi diye ağladığım günleri biliyorum. İki çocuğum var ikisi de Serebral Palsi hastası. İkisinin de rahatsızlığını aynı gün öğrendim ve yıkıldım. Ben kendimi bir yerlere kapatmalıyım dedim ve sonra olur mu öyle şey sen annesin, elinden ne geliyorsa yapmak zorundasın dedim. Sonra bu merkezle ve öğretmenlerimizle tanıştım. Hiç bir zaman bizden bıkmadılar, yılmadılar, ailevi ve psikolojik konularda da destek olmaya çalıştılar. Psikolojik açıdan zor bir süreçti, çok yıkıldığımız anlar oldu. Olmayacak dediğimiz zamanlar oldu. Ama kesinlikle hiçbir anne hiçbir baba pes etmesin. İnşallah bir gün olacak desin ve inansın. Biz inandık ve rabbim nasip etti" dedi.

Anne Sevgi Berber'in konuşmasının ardından kürsüye gelen Minik Salih de törene katılanlara teşekkür etti. Bandırma Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı, Bandırma Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.

Bandırma Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç tören sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu'na, 10 Nisan Polis Haftası törenleri ile ilgili davetiye takdim etti.

