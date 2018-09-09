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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Sözleşmeli er Kızılırmak'ta boğuldu - SİVAS

Sözleşmeli er Kızılırmak'ta boğuldu - SİVAS

- AFAD ekiplerinin Kızılırmak'ta arama çalışmasından görüntüSözleşmeli er Kızılırmak'ta boğulduSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde, Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışan sözleşmeli er, boğuldu.Alınan bilgiye göre, Hakkari Dağlıca'da görev yapan sözleşmeli er Turgay Şahin, yıllık izninin bir bölümünü geçirdiği memleketi Yozgat'tan, ailesi ile piknik yapmak için Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyüne geldi.Burada Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmek isteyen Şahin, akıntıya kapıldı.Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sivas Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Şahin'in cansız bedenini ırmaktan çıkardı.Cenaze, otopsi yapılmak üzere Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sözleşmeli Er Sözleşmeli Kışla 

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