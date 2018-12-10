Sözcü Gazetesi soruşturmasında yeni iddianame hazırlandı

-Emin Çölaşan

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( İSTANBUL )- Emin Çölaşan’ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheliye FETÖ’den 15 yıla kadar hapis istem- Uğur Dündar ve Saygı Öztürk hakkında takipsizlik kararı İSTANBUL



- Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ın aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında FETÖ’ye üye olmamakla beraber örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar ve Saygı Öztürk hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması kapsamında Sözcü Gazetesinin yazarları ve çalışanları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Geçtiğimiz yıl gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 isim hakkında dava açılan soruşturma kapsamında, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, Sözcü Gazetesi İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı, Yazar Necati Doğru ve Yazar Emin Çölaşan hakkında 61 sayfalık iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çölaşan’ın da aralarında bulunduğu 5 isim hakkında FETÖ’ye üye olmamakla beraber örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Uğur Dündar ve Saygı Öztürk'e takipsizlik kararı Soruşturma kapsamında Sözcü Gazetesi yazarları Uğur Dündar ve Saygı Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 5 isim hakkında ise 'Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım etme' suçu kapsamında ise takipsizlik kararı verildi.



