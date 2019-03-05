Soylu, Ödemiş’te Çoban ailesinin evine konuk oldu - İZMİR
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ev ziyaretiİZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa ve Hava Çoban çiftinin evine konuk oldu.Mustafa Çoban, 2 yaşındayken hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren oğulları Muhammed Onur'un bugün doğum günü olduğunu belirtince Bakan Soylu, aileye başsağlığı diledi, ikram edilen tavuklu pilavdan yedi.
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