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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Soylu, Ödemiş’te Çoban ailesinin evine konuk oldu - İZMİR

Soylu, Ödemiş’te Çoban ailesinin evine konuk oldu - İZMİR

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ev ziyaretiİZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa ve Hava Çoban çiftinin evine konuk oldu.Mustafa Çoban, 2 yaşındayken hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren oğulları Muhammed Onur'un bugün doğum günü olduğunu belirtince Bakan Soylu, aileye başsağlığı diledi, ikram edilen tavuklu pilavdan yedi.

Başsağlığı Doğum Günü Tavuklu Pilav 

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