Soylu: 'İnsanın merkezde olmadığı malesef bir dünya dengesiyle karşı karşıyayız' - ANKARA
Soylu: "İnsanın merkezde olmadığı malesef bir dünya dengesiyle karşı karşıyayız" - ANKARA - Katılımcılar - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. (1)
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