Soylu: 'Biz, birilerinin arka bahçesi olmayı kabul etmedik, etmiyoruz, etmeyeceğiz de' - İSTANBUL
Soylu: "Biz, birilerinin arka bahçesi olmayı kabul etmedik, etmiyoruz, etmeyeceğiz de" - İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel güvenlik görevlileri ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.
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