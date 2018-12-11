Soylu: '(Altuğ Verdi'nin yaşamını yitirdiği saldırı) Çok sevdiğimiz bir kardeşimizi kaybettik' - RİZE
Soylu: "(Altuğ Verdi'nin yaşamını yitirdiği saldırı) Çok sevdiğimiz bir kardeşimizi kaybettik" - RİZE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Rize Devlet Hastanesine gelişi - Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamaları RİZE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırının ardından İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yaşamını yitirdiği, 2 yaralı polisin tedavi altına alındığı Rize Devlet Hastanesini ziyaret etti. Soylu, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.