Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Soylu: '(Altuğ Verdi'nin yaşamını yitirdiği saldırı) Çok sevdiğimiz bir kardeşimizi kaybettik' - RİZE

Soylu: '(Altuğ Verdi'nin yaşamını yitirdiği saldırı) Çok sevdiğimiz bir kardeşimizi kaybettik' - RİZE

Soylu: "(Altuğ Verdi'nin yaşamını yitirdiği saldırı) Çok sevdiğimiz bir kardeşimizi kaybettik" - RİZE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Rize Devlet Hastanesine gelişi - Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamaları RİZE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırının ardından İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yaşamını yitirdiği, 2 yaralı polisin tedavi altına alındığı Rize Devlet Hastanesini ziyaret etti. Soylu, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Polis Silahlı Saldırı Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı