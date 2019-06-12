Soyguncuların peşinden böyle koştu

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( İSTANBUL )- Başakşehir'de bankadan para çeken esnafı takip eden zanlılar, 60 bin TL'sini çalarak kayıplara karıştı- Paracı çalınan esnaf kaçan soyguncuların aracına binmeye çalışsa da durdurmayı başaramadı İSTANBUL



- Başakşehir'de bankadan para çeken bir esnafı takip eden zanlılar, aracın torpido gözünden 60 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı. Zanlıların peşinden koşan esnaf, aracın kapısını açarak içeri girmeye çalışsa da başarılı olamadı. O anlar kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesinde yaşandı. Bankadan para çekerek sanayi sitesinden esnaf arkadaşının ziyaretine giden Selçuk A., çektiği parayı aracının torpido gözüne koydu. Selçuk A.'yı bankadan itibaren takip ettiği belirtilen 4 zanlı, esnafın aracını park ederek bir arkadaşına uğramasıyla harekete geçti. Zanlılardan bir tanesi esnafın girdiği dükkana girerek oyalarken, bir diğeri ise aracın camını kırarak içeri girdi. Torpido gözündeki 60 bin TL'yi alan zanlılar, araca binerek kaçmaya başladı.

Bu sırada soygunu gören bir esnaf bağırarak çevredekilere haber verdi. Bir anda dükkandan çıkan Selçuk A. soyguncuların peşinden koşmaya başladı.

Arabayı kovalayarak şoför kapasını açan Selçuk A., içeri girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Soyguncular hızla olay yerinden kaçtı. Başakşehir'de güpegündüz yaşanan soygun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Selçuk A.'yı takip eden soyguncular sanayi sitesi içerisinde araçlarıyla ilerliyor. Selçuk A.'nın aracını park etmesiyle zanlılar da hareke geçiyor. Zanlılardan bir tanesi aracın camını kırarak parayı alıyor. Bu sırada olayı gören bir esnaf bağırarak yardım istiyor. Aniden dışarı çıkan Selçuk A. zanlıları kovalayarak kaçtıkları arabanın kapısını açıyor. Ancak zanlılar kaçmayı başarıyor. Selçuk A.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Olayı gören bir esnaf, "Bunlar bankada pusu atıyorlar. Arkadaş gelip dükkana giriyor. Torpido gözüne kilitliyor parayı. Şahıslar torpido gözünü açarak parayı alıyorlar. 5 dakika içinde 60 bin TL götürüyorlar" ifadelerini kullandı.

