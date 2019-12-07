Sosyal medyadan uyuşturucu satışı yapan şahıs yakalandı

-ŞAHSIN ARAÇTAN İNDİRİLMESİ

-ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen C.D.(32) narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen C.D.’nin evine operasyon düzenledi.

Ekiplerin yaptığı aramada C.D.’nin üzerinden 5 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İfadesinin alınan şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan ekipler tarafından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.



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