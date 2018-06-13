Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı - İZMİR
- Zanlıların gözaltına alınması İzmir 'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltıİZMİR (AA) - İzmir 'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarla terör örgütü DHKP/C ve MLKP propagandası yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.