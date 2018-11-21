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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sosyal medyadan silah satışına operasyon - İSTANBUL

Sosyal medyadan silah satışına operasyon - İSTANBUL

- Operasyondan görüntüler - Satış yapılan sosyal medya hesaplarından görüntülerSosyal medyadan silah satışına operasyon - İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 30 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Organize ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, bir şebekenin sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaparak haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 30 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda, 19 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği, 17 şarjör, 1 çelik yelek ve 158 mermi ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Silah Satışı Kurusıkı Tabanca Silah Ticareti Polis Ekipleri Çelik Yelek 

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