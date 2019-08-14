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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Sosyal medyadan video paylaşıp intihar eden damat adayıyla ilgili açıklama

- Sosyal medyadan video paylaşıp intihar eden damat adayıyla ilgili açıklama

Veda mesajının görüntü

Acil Servis Sosyal Medya Hastane Kimya Kimyasal Madde 

-Fotoğraflarından görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Katıldığı evlilik programıyla tanınan ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından intihar eden damat adayı Uğur Doğan ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, “Evinde yapılan incelemede sağlığına etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır” denildi. Olay, dün saat 18.30 sıralarında Fatih’te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, katıldığı evlilik programıyla tanınan Uğur Doğan isimli damat adayı, sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımının ardından intihar etti. Hastaneye kaldırılan damat adayı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “13.08.2019 günü saat:18.30 sıralarında Uğur Doğan isimli şahıs ne olduğu bilinmeyen madde içmek suretiyle intihara teşebbüs ile hastane acil servisine 112 Ambulans ile getirilmiş ve yaklaşık 1 saat sonra Eks olmuştur. Hastane morgunda Ölü muayenesi yaptırılmış, şahsın ailesi ile birlikte kaldığı ikametinde yapılan incelemede sağlığa etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır. Maktulün Cenazesi Otopsi için Adli tıbba kaldırılmıştır” denildi. (MB-
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