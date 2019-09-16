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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce polis harekete geçti

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce polis harekete geçti

-Olay anının görüntüsü

Kalp Ameliyatı Polis Merkezi Harekete Geç Cep Telefonu Polis Ekipleri 

--Köpeğe taş atam adamın eşi ile röportaj
--Köpeğin girdiği iddia edilen kümesten görüntüler
--Detay

( KOCAELİ )- Köpeğe taş atan yaşlı adamın eşi olay anını anlattı KOCAELİ

- Kocaeli’de önce yerde yatan köpeğe, sonra kendisine tepki gösteren gence taş atan yaşlı adam ile 2 çocuk polis merkezine götürüldü. Köpek ve gence taş atan şahsın eşi olay anını anlattı. Olay, dün Kocaeli’nin Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Kılıç, (71), eline aldığı taşı yerde yatan bir köpeğe attı. Bu sırada olay yerinde bulunan M.A. (17) anları cep telefonu ile kaydederken, arkadaşı B.Ç. (17) “Dayı sen ne yapıyorsun” Kılıç’a tepki gösterdi. Kendisine tepki gösteren gence önce tokat atan Kılıç, daha sonra da elindeki taşı attı. Taş, gencin sırtına isabet ederken, yaşlı adam B.Ç.’nin üzerine yürümeye devam etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yaşlı adama tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce kişi görüntüleri paylaşarak, yaşlı adama tepki gösterdi. Gelen tepkiler sonrasında polis ekipleri tarafından Kılıç ile M.A. ve B.Ç. isimli 2 genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyette birbirinden şikayetçi oldukları öğrenilen Kılış ve 2 genç, tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edilecek. Köpeğe taş atan yaşlı adamın eşi olay anını anlattı Olay anını anlatan Kılıç’ın eşi Marifet Kılıç ise gençlerin sürekli evlerinin yanına köpeklerini getirdiği ve köpeklerin de tavuklarını yediklerini ifade etti.
Olay günü tekrar köpeklerle olay yerine gelen gençleri gören eşinin duruma tepki göstererek taş atığını belirterek, “Bir beyaz küçük köpek kümesimize girmişti. Tavuğun birisini yaralamıştı. Diğer tavuklar da kaçmıştı. Orada bir sürü çocuk da bunu izleyerek eğleniyordu. Ben de onlara siz büyüksünüz ayıp değil mi dedim. Sonra oradan bir çocuk çıktı, hayvanlarımıza saldıran köpeği sevdi. Sonra ben de kızdım, köpeği seviyorsun ama tavuğa saldırıyorken neden tutmuyorsun dedim. Sonra o da köpeğin kendisinin olmadığını söyledi.

Bu sırada eşim geldi ve çocuklara, ‘Ben sizi defalarca bu köpeği buraya getirmeyin’ diye uyardım. Eşim köpeğe taş attı. O da gelip eşimi itekleyince ona da taş attı. Eşim kalp ameliyatı olmuştu. Eşim düşünce ben yanına gittim, bir şey olmaz dedim. Sonra çocuk, görüntü çekmiş. Hemen götürüp gazeteye vermiş” dedi.
(MK-
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