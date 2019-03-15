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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Sosyal medya üzerinden silah ticareti operasyonu - İSTANBUL

Sosyal medya üzerinden silah ticareti operasyonu - İSTANBUL

- Operasyondan görüntülerSosyal medya üzerinden silah ticareti operasyonu - İstanbul 'da düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alındı - Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptıkları öne sürüldüİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptıkları öne sürülen 36 kişi yakaladı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptıklarının tespit edilmesi üzerine kentte belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 48 kişiden 36'sı yakalandı.Adreslerde yapılan aramada, 12 tabanca, 45 tüfek, bin 416 adet değişik çap ve markalarda fişek, 10 şarjör, 10 kilogram uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Sosyal Medya Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Suç Örgütü Silah Ticareti 

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