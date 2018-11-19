Sosyal medya üzerinden Özat’a hakaret eden şahıs 500 lira tazminata çarptırıldı



- Eski milli futbolcu Ümit Özat, twitter üzerinden kendisine ağır şekilde hakaret eden şahsa açtı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, twitter’dan Özat’a hakaret eden şahsı 500 lira tazminata mahkum etti. Eski milli futbolcu Ümit Özat’ın sosyal medya üzerinden kendisinde ağır şekilde hakaret ettiği şekilde Ömer Aydemir’e açtığı 2 bin liralık tazminat davası karara bağlandı. Paylaşımları nedeniyle ‘hakaret’ suçundan mahkum edildi Özat’ın avukatı tarafından, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde o dönem 17 yaşında olan Ömer Aydemir’in 30 Mart 2013 tarihinde twitter hesabından ağır hakaretler bir paylaşımda bulunduğu anlatılmıştı. Aydemir’in ‘Ümit Özat tam bir o ç... sun, seni televizyona çıkaranın a..yım’ şeklinde paylaşımlarda bulunduğu aktarılan dava dilekçesinde, ‘hakaret’ suçundan açılan davada şüphelinin 58 gün adli para cezasına mahkum edildiği hatırlatıldı. “Ümit Özat programda tahrik ettiği için bu tiwiti yazmıştım” Ömer Aydemir’in ifadesinde, “Galatasaraylı olduğum için bu twiti GS-Shalke maçının olduğu 30 Mart 2013 tarihinde attım. Daha sonra sayfamdan kaldırdım. Bu tiwiti attığım sırada televizyon izliyordum. Ümit Özat da bu programda tahrik ettiği için bu tiwiti yazmıştım. Bu tiwiti müştekiye göndermedim” dediği ve Anadolu 1. Çocuk Mahkmesi’nin hakaret suçundan verilen 58 günlük adli para cezasında hükmün açıklanmasını geri bıraktığı aktarıldı. Tazminat davası dilekçesinde, “Kişilik hakları ihlal edilen ve kişilik haklarına saldırıda bulunulması nedeniyle müvekkilim lehine 2 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz” ifadeleri yer almıştı. Ümit Özat duruşmaya katılmadı Davanın geçtiğimiz hafta görülen karar duruşmasına davacı Ümit Özat ile Ömer Aydemir katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Davacı Ümit Özat’ın avukatı, “Toplanan deliller kapsamında davamızın kabulünü talep ediyoruz” derken davalı Ömer Aydemir’in avukatı ise, “Haksız ve mesnetsiz açılan davanın reddini isteriz” ifadelerini kullandı. 500 lira manevi tazminat Kararını açıklayan mahkeme, davalı tarafından davacıya açık şekilde hakaretler savrulduğunu ve davacının kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle davayı kısmen kabul etti. Mahkeme kararında davalı Ömer Aydemir’in, Ümit Özat’a 500 lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. (YM-ÖFA

