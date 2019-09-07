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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sosyal medya tartışması kanlı bitti... Kavga anı kamerada

Sosyal medya tartışması kanlı bitti... Kavga anı kamerada

Olay yeri genel ve yakın detaylar

Sosyal Medya Hastane Ya Sonra Silahlı Kavga Akalan 

-Polis detayları
-Olay yeri inceleme detayları

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta sosyal medya üzerinden tartışan arkadaşların silahlı kavgasında 4 kişi yaralandı- Kavga sırasında olay yerinden tesadüfen geçen üç kişi tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta sosyal medya üzerinden tartışan arkadaşların silahlı kavgasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Onikişubat İlçesi Karacaoğlan Mahallesi M.Ali Kısakürek Caddesi üzerinde otomobil içinde Hasan D. ve F.T. daha önceden sosyal medyadan tartıştıkları mahalle arkadaşları Ali Y. ile buluştu. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Hasan D., önce tüfekle havaya sonra Ali Y'ye doğru ateş etti. Bu esnada Ali Y. hafif şekilde yaralandı. Kavga esnasında Ali Y'nin bulunduğu yerden tesadüfen geçen 3 kişi tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan Hasan D.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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