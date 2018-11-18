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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Sosyal medya magandaları yakalandı Video

Sosyal medya magandaları yakalandı Video

zanlıların sosyal medyaya yükledikleri havaya ateş açma görüntüsü

( BARTIN )- Trafikte havaya ateş açıp, görüntüleri sosyal medyada paylaşan zanlılar gözaltında BARTIN

Ayetler Sosyal Medya Uyuşturucu Kurusıkı Tabanca Sosyal Paylaşım 


- Bartın’da ellerinde silahlarla trafikte seyrederken havaya ateş açıp, görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan zanlılar göz altına alındı. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bartın’da kullandıkları sosyal paylaşım sitelerinde ellerinde silahla fotoğraf çektiren ve otomobilleri ile gezerken çektikleri silahla havaya ateş etme görüntülerini sosyal medyada paylaşan şahıslarla ilgili gelen şikayetlerin ardından çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalarda söz konusu sosyal medyalara görüntüleri yükleyen şahısların G.K ve T.K oldukları belirledi. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan iznin ardından şüphelilerin adreslerine baskın düzenleyen ekipler, 11 adet mermi, 13 adet av fişeği, 44 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi ele geçildi. Ekipler ayrıca G.K.’ya ait işyerinde de Extacy diye adlandırılan uyuşturucu haplar ele geçirdi. Zanlılar adli işlemler için Bartın Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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