-Sanığın Jandarma tarafından getirilmesi ..

-Kontrol sonrası Jandarma ekip arabasına binmesi.

-Burdur Adliyesi ve dış görüntü .

-Jandarma ekiplerinden detay .



( BURDUR ) Sosyal medya hesabından " Kefeninizi hazırlayın bu hafta lazım olacak size" diye yazan katil zanlısı yakalandı- Cinayet şüphelisi firardayken tehditlerine devam etti BURDUR



- Burdur’da Süt Toplama Merkezi’nde köylüsü Mehmet Akbulut' u başından vurup öldüren ve firar eden katil zanlısı Emrah Akkuş yakalandı. Akkuş'un firardayken sosyal medya üzerinden ‘Kefeninizi hazırlayın bu hafta lazım olacak size’’ paylaşımı dikkat çekti. Jandarma önce olası saldırıları önlemek için olayın yaşandığı köyün çevresinde tedbir aldı, ardından da şüpheliyi dağlık alanda ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre dün Burdur merkez Çatağıl Köyü Süt Toplama Merkezi’nde Emrah Akkuş, çıkan tartışmada Mehmet Akbulut’un (33) başına silahla ateş etti. Başından ağır yaralanan Mehmet Akbulut yakınları tarafından Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, kimliği tespit edilen katil zanlısını ararken zanlı Akkuş, kendi sosyal medya hesabından tehdit içeren bir mesaj yayınladı. ‘Bu dünyada o kadar şerefsiz insan var ki kendi menfaati için insanlar tanıyorum evimize gelip de ekmeğimizi çayımızı içip benim arkamdan düşmanlarla iş çeviren insanlar hepinizi biliyorum. Bazı insanları tanıdıkça hayvanları daha çok sever oldum hayvanda olsa yediği yeri daha iyi biliyor. Ama insanoğlu öyle değil işte. Hiç kimse yasattığını yaşamadan ölmeyecek bunu bilin, kefeninizi hazırlayın bu hafta lazım olacak size’ paylaşımı üzerine Jandarma ekipleri, olası saldırıları önlemek için tedbir aldı. Tehdit edilen kişilerin yaşadığı Merkeze bağlı Çatağıl köyünün giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken, Cinayet sanığı Emrah Akkuş köyünün yakınındaki İnsuyu dağında Jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma ekipleri cinayet sanığını geniş güvenlik önlemleri içerisinde Burdur Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilerek, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Sanık, çıkarıldığı mahkeme sonrasında sanık tutuklandı.

