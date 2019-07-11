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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sosyal medya fenomenine gözaltı...Pelinsu Meşe adli kontrolle serbest bırakıldı

Sosyal medya fenomenine gözaltı...Pelinsu Meşe adli kontrolle serbest bırakıldı

adliyeye sevk edilmesi

Sosyal Medya Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Basın Mensupları 

-adliyeden detay görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

- Uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme, suçlamasıyla Bodrum'da gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Pelinsu Meşe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla yerli Kim Kardashian olarak üne kavuşan ve ABD’de çeşitli kliplerde oynayan 25 yaşındaki Pelinsu Meşe dün Bodrum’da gözaltına alındı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonla “uyuşturucu madde kullanmayı alenen özendirme” iddiasıyla gözaltına alınan Meşe, öğleden sonra Bodrum Adliyesi’ne getirildi.
Burada basın mensuplarının sorduğu “Neden gözaltına alındınız?” sorusunu yanıtsız bırakan Pelinsu Meşe, adli makamlara sevk edildi. Meşe, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Meşe’nin adli kontrol süreci boyunca yurtdışına da çıkamayacağı bildirildi.

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