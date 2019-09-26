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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sonbaharın gelişi pazar tezgahlarını etkilemeye başladı

Sonbaharın gelişi pazar tezgahlarını etkilemeye başladı

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-Patates fiyatları,
-Elma fiyatları,
-Mısır fiyatları,
-taze fasulye fiyatı,
-Karpuz kavun fiyatı,

( DENİZLİ - ÖZEL) - Pazarda domates 2, salatalık 1.5, taze fasulye 6 liradan alıcı buluyor DENİZLİ

- Sonbaharın gelmesi ile pazarlarda meyve ve sebze fiyatları artarken, domates 2 TL, salatalık 1.5 TL, mandalina 3 TL, taze fasulye 6 TL, patates ise 1-2 TL arasında alıcı buluyor. Havaların soğuması ile birlikte pazarlarda meyve ve sebze fiyatlarında artış başladı.
Pazar alışverişine çıkan vatandaşlar ise durumdan memnun olmadıklarını dile getirdi. Denizli’de semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatlarının yavaş yavaş yükselmesi dikkat çekiyor. Pazar esnaflarından İsmail Çokel ise, çok fazla fiyatların artmayacağını, bu sene ürünlerin bol olduğunu söyledi.

Pazarların hepsinde fiyatların aynı olduğunu söyleyen Çokel, bir çok ürünün aynı fiyata satıldığını dile getirdi. Vatandaşlar ise fiyatların fazla olduğundan şikayet etti. Denizli'de domates 2 TL, salatalık 1.5 TL, mandalina 3 TL, taze fasulye 6 TL, patates ise 1-2 TL arasında alıcı buluyor.
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