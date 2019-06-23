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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Son dakikada oy kullanmak için koşarak geldiler

Son dakikada oy kullanmak için koşarak geldiler

Okuldan görüntüler

Yarış Oy Kullanımı Kamera Kullar 

-Vatandaşların koşuşturması
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Arnavutköy’de vatandaşlar oy kullanmanın bitimine dakikalar kala koşarak okula geldi- Kapılar kapanmadan önce son dakika oy kullanan vatandaşlar kameralara böyle yansıdı İSTANBUL

- Arnavutköy’de vatandaşlar oy kullanımının bitimine dakikalar kala okula koşarak geldiler. Vatandaşlar son dakikada oylarını kullanırken saat 17.00 itibari ile okulların kapıları kapatılarak sayım işlemine başlanıldı. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oy kullanacak vatandaşlar okullara akın etti. Oy kullanımının saat 17.00 itibariyle bitecek olması son dakikada oy kullanacak vatandaşlara adeta ter döktürdü. Okulların kapıları kapatılmadan önce binaya girmeye çalışan ve koşuşturan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Arnavutköy’de bulunan bir ortaokula eşi ve çocuklarıyla gelen bir vatandaş koşarak okulun içine girerken, binaları karıştıran ve saniyeler kala okula giren başka bir vatandaş oy verebilmek için saniyelerle yarıştı. Kapılar kapanmadan önce koşarak okula girmeye çalışan vatandaşların görüntüleri kameralara yansıdı. Oy kullanımı saatinin dolması üzerine okulların kapıları kapatılarak sayım işlemine başlanıldı.
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