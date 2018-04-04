Somuncu Baba’nın evi ile camii birleştirilecek

-Başkanın açıklamaları



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- Somuncu Baba’nın evinin birinci bölümünü restore ederek hizmete açan, ikinci kısmın rekonstrüksiyon çalışmalarını ise tamamlamak üzere olan Osmangazi Belediyesi’nin yeni hedefi, tarihi ev ile Somuncu Baba Camii’ni birleştirmek. Somuncu Baba’nın evini 2013 yılında kamulaştırarak fırın ve çilehanenin yer aldığı binanın birinci bölümünü 600 yıl önceki haliyle günümüze taşıyan Osmangazi Belediyesi, tarihi yapının ikinci etabında yürüttüğü rekonstrüksiyon çalışmalarında da sona geldi. Birinci kısmın restorasyonu başladığında, tarihi yapının bir külliye şeklinde olduğunun anlaşılması üzerine proje güncelledi. Bölgede 3 binayı daha kamulaştırılıp toplam 640 metrekare alan elde eden Osmangazi Belediyesi, Anıtlar Kurulu’nun onayının ardından ikinci bölümün rekonstrüksiyon çalışmalarına başladı.

Somuncu Baba’nın evinin ikinci bölümünü oluşturan 2 katlı binanın inşaatında sona gelindi. Tarihî yapıda yeni hedef ise Somuncu Baba Evi ile Somuncu Baba Camii’ni yapılacak kamulaştırmalarla birleştirerek, ziyaretçilerin gezebileceği, oturabileceği ve ibadetlerini yapabilecekleri bir mekân ortaya çıkarmak. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, nisan ayı olağan meclis toplantısında meclis üyelerine Somuncu Baba Evi ve Fırını’nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Somuncu Baba Evi’nin restorasyon çalışmalarına 2013 yılında başladıklarını belirten Başkan Dündar, “Çalışmaların birinci kısmını oluşturan çilehane ve fırın bölümünün restorasyonunu 2016 yılında tamamlayarak Ramazan ayının ilk iftarıyla ziyaretçilere açtık. Restorasyon çalışmalarına ilk başladığımızda, fırın ve çilehane bölümlerinin dışında burasının içerisinde çay ocağı, depo, çok amaçlı salonlar, dükkan, mutfak, abdesthane ve şadırvanın da bulunduğu bir külliye şeklinde olduğunu gördük ve projemizi güncelledik. Anıtlar Kurulu'nun onayının ardından ikinci bölümün rekonstrüksiyon çalışmalarına başladık. Bu yıl da ramazan ayının ilk iftarını yine Somuncu Baba Evi ve Fırını’nda yaparak ikinci bölümü de hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

Somuncu Baba Evi’nde yürüttüklere çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Dündar, “Yapılan bir çalışma bir diğer çalışmayı da tetikliyor. Bölgedeki tüm tarihi dokunun ortaya çıkmasına vesile oluyor. Somuncu Baba Evi’nin ikinci bölümünde yürütülen rekonstrüksiyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Somuncu Baba Camii’ne kadar uzanan bölümdeki 7 evin kamulaştırmalarını yaparak, Somuncu Baba Evi ile Somuncu Baba Camii’ni birleştireceğiz. Bu çalışmamız o bölgenin inanç turizmi merkezi olmasına vesile olacak” diye konuştu.

(MŞ)

