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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Somali'deki yaralıları Türkiye'ye getirecek uçak Ankara'dan havalanmayı bekliyor

Somali'deki yaralıları Türkiye'ye getirecek uçak Ankara'dan havalanmayı bekliyor

-Uçaktan görüntüler

Terör Saldırısı Saldırı 

--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Kayseri’den kalkan ve Somali’deki terör saldırısında yaralananları Türkiye’ye getirmek için Mogadişu’ya gidecek olan uçak, Ankara’ya indi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kayseri’den kalkan ve Somali’deki alçak terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarımız ile Somalili kardeşlerimizi ülkemize getirmek için Mogadişu’ya gidecek olan Hava Kuvvetlerimize ait bir uçak Etimesgut/Ankara’ya indi. Müteakiben uçağımız Mogadişu’ya uçacak” denildi. (FRT-
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