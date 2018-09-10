- Somali'deki İntihar Saldırısında Bilanço Artıyor



- Somali’nin başkenti Mogadişu’da bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 7 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı belirtildi. Somali’nin başkenti Mogadişu'ya bağlı Hodan ilçesinde belediye binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 7 kişinin öldüğü, belediye binasının ise kullanılamaz hala geldiği bildirildi.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki bazı evlerin ve bir caminin büyük hasar gördüğü öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin belediye çalışanları olduğu ifade edildi. İntihar saldırısını Eş-Şebab örgütü üstlendi.

