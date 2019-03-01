Somali'deki bombalı saldırı - MOGADİŞU

- Saldırı sonrası hasar gören binalar ve araçlar - İş makineleriyle enkaz kaldırma çalışması yapılması - Olay yerinde temizlik çalışması yapılması Somali'nin başkenti Mogadişu 'da, dün bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 18'e yükseldiği bildirildi. Terör örgütü Eş - Şebab'ın üstlendiği saldırı sonrası olay yerine gelen ekipler bölgede temizlik ve enkaz kaldırma çalışması yaptı.Somali polisinden yapılan açıklamada, terör örgütü Eş - Şebab'ın üstlendiği saldırıda ölü sayısının 18'e çıktığı, en az 40 kişinin de yaralandığı belirtildi.AP'nin haberine göre, polis yetkililerinden Muhammed Hüseyin, Mekke - i Mükerreme Oteli yakınındaki bombalı saldırının ardından, güvenlik güçleriyle otel yakınında bulunan bir binadaki silahlı saldırganlar arasında gece başlayan çatışmanın halen sürdüğünü belirtti. Terör örgütü Eş - Şebab internet sitesinde yer alan açıklamada, hükümet yetkilileri ve subayların bulunduğu Mekke - i Mükerreme Oteli'nin hedef alındığı kaydedilmişti.Üst düzey isimlerin ikamet ettiği otel, daha önce de benzer saldırılara uğramıştı.
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