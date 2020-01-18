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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Somali'de Türk müteahhitlere bombalı saldırı

- Somali'de Türk müteahhitlere bombalı saldırı

Bombalı saldırının gerçekleştiği bölge

( MOGADİŞU ) MOGADİŞU

Bombalı Saldırı Başkent Memur Saldırı Bombalı Araç 


- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk vatandaşlarının bulunduğu restorana bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun kuzeybatısında yer alan Afgoye bölgesinde Türk vatandaşlarının bulunduğu restorana bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Türk müteahhitlerin hedef alındığı belirtildi. Polis memuru Nur Ali, "Hızla gelen bomba yüklü bir araç Türk mühendislerin ve Somali polisinin bulunduğu restorana daldı" ifadelerini kullandı.
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