Soma'daki maden faciası davasına devam edildi - MANİSA
- Davanın görüldüğü Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi salonuna mağdur aileler ve avukatları girmesi - Ailelerin mahkeme salonu önünde oturması - Duruşmanın ertelenmesi ile ailelerin salondan ayrılmasıSoma'daki maden faciası davası - Manisa 'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin davanın görülmesine devam edildiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davanın 22. duruşması görüldü. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve teknik nezaretçi Ertan Ersoy ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı. Duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alındı.Duruşma, tutuklu sanıklardan İsmail Adalı ve Ertan Ersoy savunmalarıyla devam etti. Slayt gösterisi eşliğinde 480 sayfalık savunma yapan Ersoy, yaklaşık 3 yıldır devam eden davada olayın nasıl yaşandığının belirlenemediğini ve halen de neden yargılandıklarını bilmediklerini söyledi.
Ersoy, savunmasında şunları söyledi:"Gönül isterdi ki kazanın nedeni belli olsun. Biz de hangi suç ve nedenden yargılandığımızı bilelim. Savcı mütalaasında birinci ve ikinci bilirkişi raporları senaryo ve kurgu üzerine hazırlanmış. Bilimsel bir dayanakları yok. Raporlarda kazanın oluş nedeniyle ilgili net bir şey de yok. Kurgular üzerine yazılmış raporlar. Mütalaada bile halen olayın nasıl olduğu belli değil. Özellikle madende kaza öncesi iş güvenliği ve sağlığı konusunda görevi yerine getirmemekle suçlanıyorum. Benim iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili görev ve yetkim zaten yok. Madencilik Faaliyetleri ve Uygulama Yönetmeliği'nde teknik nezaretçinin görev ve yetkileri belirlenmiştir. Bu görev ve yetkiler içerisinde benim iş sağlığı ve güvenliği görevim yok. Belirtilen kusurların hiçbirinde teknik nezaretçiyi ilgilendiren bir husus yoktur. Bu nedenle üzerime atılan suçları kabul etmiyorum."Sanık Ersoy, hakkındaki suçlamalara ilişkin teknik bir sunum yaparak, üzerine atılı suçlamaları reddetti.Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde ise tutuksuz sanık Yasin Kurnaz'ın savunma yaptı.Kurnaz, hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, olayın meydana geldiği tarihte izinli olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, Başkan Salih Pehlivanoğlu'nun ilçe seçim kurulu başkanı olmasını göz önüne alarak duruşmayı 27 Haziran'a erteledi. - Olay Manisa 'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu 301 madenci yaşamını yitirmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.Açılan davada, tutuklu 6 sanık ile tutuksuz yargılanan vardiya amirlerinin "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez, 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticileri hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açtığı dava da ocak ayında ana davayla birleştirilmişti.Davanın 19. duruşmasında tutuklu bulunan 6 sanıktan emniyet teknikeri ve vardiya amiri olarak görev yapan Mehmet Ali Günay Çelik'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.