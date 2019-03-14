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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sökülen belediye başkan adayı suç duyurusunda bulundu - AYDIN

Sökülen belediye başkan adayı suç duyurusunda bulundu - AYDIN

- Sökülen belediye başkan adayı suç duyurusunda bulundu - Güvenlik kamerası görüntüsü - Ümmet Akın'ın konuşmasıAfişleri sökülen belediye başkan adayı suç duyurusunda bulundu - Cumhur İttifakı Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, şehrin muhtelif bölgelerine asılan seçim afişlerinin sökülmesi üzerine savcılığa başvurduAYDIN (AA) - Cumhur İttifakı Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, seçim afişlerinin söküldüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, başta Dalama Mahallesi olmak üzere şehrin muhtelif noktalarında seçim afişlerinin kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce söküldüğü belirtti.
Bunun üzerine konu hakkında çalışma yaptıklarını ve bölgedeki güvenlik kameralarını da incelediklerini belirten Akın, şöyle konuştu:"Bir ay önce de buna benzer şeyler yaşanmıştı. Rakip adaylara başarılar diliyorum ancak bu tür olumsuzluklar seçmenlerin tepkisine yol açıyor. Afişler direklerden sökebilirler ama gönüllerden asla sökemezler. Bizim yiğit efelerimizle gönül bağımız var. Avukatlarımız gerekli yasal süreci başlattı artık karar hukukun."Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan olayda park halindeki bir kamyonete toplanan seçim afişlerinin bırakıldığı görüldü.

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