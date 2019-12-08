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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
- Sokotra Adası'nı fırtına vurdu

- Sokotra Adası'nı fırtına vurdu

Dökülen Sular

Sel Felaketi Şiddetli Yağış Felaket Hayvan 

-Olaydan detay

(SANA) SANA

- Yemen'in Sokotra Adası'nda etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sel felaketine yol açtı. Sokotra Adası’nda etkili olan tropik fırtına “Pawan” nedeniyle dalgaların 3-4 metreye yükseldiği ve şiddetli yağış sonucu nehirlerin taştığı belirtildi. Şiddetli yağışların yol açtığı sel büyük maddi hasara yol açarken, bazı evlerin tamamen yıkıldığı öğrenildi. Selde can kaybı yaşanmazken, çiftliklerin ve hayvanların zarar gördüğü belirtildi.
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