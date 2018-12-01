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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sokaktaki canlara sıcak yuva - EDİRNE

Sokaktaki canlara sıcak yuva - EDİRNE

- Etkinlikten detaylar - Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu'nun konuşması - 22 Dost Eli Derneği Başkanı Ceren Tüzüner'in konuşmasıSokaktaki canlara sıcak yuva - Edirne 'de, sokakta yaşayan hayvanların kışı daha sıcak geçirmesi için kulübeler yerleştirildiEDİRNE (AA) - Edirne 'de duyarlı vatandaşlar sokakta yaşayan hayvanların kışı daha sıcak koşullarda geçirmeleri için inşa ettikleri kulübeleri yerleştirip, besleme etkinliği yaptı. Edirne 'de sokak hayvanları yararına çalışmalar yapan 22 Dost Eli Derneği üyeleri Edirne Belediyesinin katkılarıyla 65 köpek 50 kedi kulübesi inşa etti.Sokakta yaşayan hayvanların olumsuz hava şartlarından korunması ve kışı sıcak şekilde geçirmesi için 2 haftalık bir çalışma sonucunda hazırlanan kulübeler, dernek üyeleri tarafından sokak hayvanlarının yaşadığı alana yerleştirildi.Etkinliğe destek veren Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşaması için çalıştıklarını söyledi.

İnsanların sokak hayvanlarıyla aynı ortamda yaşadıklarını, hayvanlara sevgiyle yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Tanrıkulu, " Edirne eski çöplüğünde yaşayan canlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Her gün hayvanlar için ekiplerimiz burada besleme yapıyor. Burada yaşayan hayvanlarımızı çok önemsiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının da sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmalar çok önemli. Hayvanlar için gerekli tüm çalışmaları yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.22 Dost Eli Derneği Başkanı Ceren Tüzüner de sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini belirtti.
Sokak hayvanlarının kışı atlatabilmeleri için korunaklı kulübeler yaptıklarını aktaran Tüzüner, "Sokak hayvanları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onların barınma koşullarını iyileştirmek için kulübeler inşa ettik. Kulübelerin içerisinde minderlerine kadar her şeyi düşündük. Su geçirmez malzemeler kullandık. İnşallah bu soğuk havaları sorunsuz şekilde geçirecekler." diye konuştu.

Köpek Allah Hayvan Sokak Hayvanları 

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