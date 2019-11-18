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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sokakta oturan çocuğun cep telefonu böyle kapıp kaçtı

Sokakta oturan çocuğun cep telefonu böyle kapıp kaçtı

Güvenlik kamerasına yansıya kapkaç anı

Uyuşturucu Suç Duyurusu Harekete Geç Hırsız Cep Telefonu 

-Detaylar.

( İSTANBUL )- Kapkaç anı kamerada- Gözaltına alınan kapkaççı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı İSTANBUL

- Bahçelievler’de, sokakta oturan çocuğun cep telefonunu alıp kaçan şahıs önce kameraya ardından ise polise yakalandı. Alınan bilgiye göre, 8 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Soğanlı Mahallesindeki bir sokak üzerinde arkadaşı ile birlikte kaldırımda oturan M.K. isimli çocuğun elinden kimliği belirsiz bir kapkaççı alarak kayıplara karıştı. Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlının eşkalini belirledi. Kapkaç şüphelisi Mustafa Y. (24), aynı gün Çavuşpaşa Caddesi üzerindeki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Y.’nin yapılan GBT sorgusunda 4’ü evden, 3’ü işyerinden olmak üzere 7 hırsızlık, ‘kasten yaralama’, ‘kapkaç’, ‘uyuşturucu kullanmak’ ve ‘tehtid gibi toplam 17 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. Olaydan bir gün sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kapkaç anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Arkadaşı ile birlikte kaldırımda oturan M.K., elindeki cep telefonu ile uğraştığı sırada geriden gelen Mustafa Y. tarafından alındığı görülüyor.
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