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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Sokakta kitap okuma etkinliği - BİLECİK

Sokakta kitap okuma etkinliği - BİLECİK

- Çocukların kitap okumasından detaylar - Velilerle röportajlar - Kütüphane Müdürü Pınar Dengiz'in açıklaması Bilecik 'te sokakta kitap okuma etkinliği - Anaokulu öğrencileri, anne ve babalarıyla rengarenk şemsiyeler altında kitap okuma etkinliğine katıldıBİLECİK (AA) - Bilecik 'te anaokulu öğrencileri, anne ve babalarıyla sokakta gerçekleştirilen rengarenk şemsiyeler altında kitap okuma etkinliğine katıldı.
İl Halk Kütüphanesi önündeki sokakta bir araya gelen Özel Edebali Anaokulunun 64 öğrencisi, sokağa konulan küçük sandalyelere oturup, farkındalık oluşturmak için rengarenk şemsiyelerin altında anne ve babalarıyla kitap okudu.Kütüphane Müdürü Pınar Dengiz, AA muhabirine, kitap sevgisinin ve kütüphane alışkanlığının artırılması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Dengiz, etkinlikte şemsiyeyi sembol olarak kullandıklarını ifade ederek, "Şemsiyeyi kütüphanenin çatısı olarak düşünebilirsiniz. Onun altında insanlar birleşti ve kitap okudu. Kitap ile kütüphanenin birleştirici bir gücü var. Bu anlamda dikkat çekmek istedik." diye konuştu.
Etkinliğe oğluyla katılan Didem Mean da farkındalık yaratmak için geldiklerini dile getirerek, "3,5 yaşındaki oğlum kitap okumayı çok sever, gece bir saat okumadan yatmaz. Şemsiyemizi de aldık geldik." dedi.
Kızıyla kitap okuyan Refik Arıkan da "Kitap demek hayal, bilgi demek. O açıdan tüm çocuklarımızın düzenli okuma alışkanlığını edinmesi son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Kitap Okuma Kütüphane Farkındalık Farkındalık Yaratma Öğrenciler 

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