- “Sokakta İngilizce” ile öğreniyorlar

-röpler.



( MUĞLA ) MUĞLA



- Köyceğiz’de, e-twinning projesi “English In Street” ile öğrenciler, kendileri için tasarlanan ve gerçeği aratmayan mekanlarda İngilizce pratik yapıyor. Köyceğiz Fen Lisesi İngilizce öğretmeni Rezan Kadirhan tarafından öğrencilerin birbirleriyle İngilizce iletişim kurmasını sağlamak amacıyla "e-twinning" projesi hayata geçirildi. Proje ile okul içerisinde aslına birebir benzeyen mekanların dekorları oluşturuldu. Bu alanlarda sadece İngilizce konuşan öğrenciler, proje sayesinde İngilizcelerini geliştirme imkanı buldu. İngilizce öğretmeni ve proje koordinatörü Rezan Kadirhan, Türkiye’den seçilmiş bölgelerden oluşturulan okul grubuyla toplamda 60 okulun dahil olduğu 5 ülke ortaklı bir proje gerçekleştirildiğini aktardı. Projenin öncelikli amacının eğitim öğretimi sınıf ortamı dışına taşımak olduğunu vurgulayan Kadirhan, “İngilizcede normal uygulanan eğitim öğretim müfredatının dışında, bakanlığımızın da içinde bulunduğu ‘2023 Yaşam Becerilerini Geliştirme Amaçları’ kapsamında, öğrencilerimizin sınıf ortamı dışında, yaşamsal becerilerini geliştirmek için bir İngilizce sokağı oluşturduk. Birinci amacımız; bu sokakta, dış ülkeye çıktıkları zaman karşılaşabilecekleri ortamlar ve ihtiyaçlarını giderme konusunda yaşayarak öğrenme ve bu diyalogları canlı olarak kendi yaratıcı güçlerini kullanarak bir etkinlik haline getirmek ve sınıf ortamı dışına bu eğitim öğretimi taşımak” diye konuştu.

Kadirhan, Eylül ayında uygulamaya başladıkları projede, yaklaşık 8 aylık bir süreci tamamladıklarını belirtti.

Proje kapsamında hastane, havalimanı gibi dekorlarla çalışmalar yürüttüklerine değinen Kadirhan; “İstenilen ve beklenilen hedeflerin çok çok üzerine ulaştık. Çocuklar hem yaşayarak eğitim yapma hem de öğrendikleri İngilizceyi günlük hayatta kullanabilme yetisinin yanında kendi oluşturucu güçlerini de bu işin içine katarak çok büyük bir keyifle çalıştı. Aynı zamanda proje tamamen sanal ortamda gerçekleştiği için sanal ortamda diğer ortakların neler yapabildiğini, Avrupa ülkelerinde bu projenin nasıl uygulanıldığını gördüler. Onların da bu konseptleri nasıl canlandırdığını görme fırsatı elde ettiler. Bundan sonraki hedef, kuruculuğunu Ordu Ünye Necati Vidinli Meslek Yeknik Lisesi İngilizce öğretmeni Muhammet Samet Aydın’ın yaptığı projeyi devam ettirerek, bir değişim programı haline getirmek ve eğitim öğretim hedeflerini en iyi şekilde gerçekleştirmek” dedi.

10. sınıf öğrencisi Sümeyye Esen, projenin kendilerine çok büyük katkısı olduğunu söyledi.



Esen, şunları kaydetti; “Hastanede, havalimanında, restoranda nasıl konuşacağımız bize efektif şekilde anlatılmıyor. Bu nedenle projenin bize çok katkısı oldu. Diyalogları hazırlayıp, ezberlerken ve içeriklerimizi zenginleştirirken çok eğlendik. Ayrıca dekorlar hazırladık. Kendi fikirlerimizi sunduk. Çok eğlenceli bir süreçti. Bizim asıl amacımız tıpa tıp bir restoran ortamı hazırlamak değil. Okulumuzda bulunan imkanlarla geliştirdiğimiz proje bize çok şey kattı.” 10. sınıf öğrencisi Elif İpek Kırker ise projeyi yapmaktaki amaçlarının, farklı kültürlerdeki ve ülkelerdeki insanları tanımak, İngilizceyi öğrenmenin zor bir şey olmadığını insanlara göstermek ve insanların İngilizceye olan bakış açılarını olumlu yönde değiştirmek olduğunu dile getirdi. (CC-İK-Y)

