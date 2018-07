Sokakta çalışan çocuklar rehabilite edilecek

-Ekiplerin hazırlanıp araçlara binmesi

- Aile ve Sosyal Politikalar Diyarbakır İl Müdürlüğü, sokakta çalıştırılan çocuklar için proje geliştirdi. Bu kapsamda müdürlük, her ayın ilk perşembe günü tüm çalışanları ile sokakta çalışan çocuklarla görüşüp, sorunlarına çözüm arayacak. Aile ve Sosyal Politikalar Diyarbakır İl Müdürlüğü, sokakta çalışan çocuklar, aile yapıları, ailelerinin durumunu öğrenip buna uygun çözümler geliştirmek adına bir çalışma başlattı. Müdürlük, başlattığı çalışma kapsamında her ayın ilk perşembe günü tüm çalışanları ile sokak sokak gezip çalışan çocuklarla görüşerek sorunlarına diğer kurumlarla birlikte çözüm bulacak. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmanın ilki bugün yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Diyarbakır İl Müdürü Halit Açar ve tüm personeller sokakları gezip çalışan çocuklarla bir araya gelerek durumlarını öğrendi. Bazı çocukların korkudan kaçtığı görülen uygulama, Diyarbakır’ın 7 farklı noktasında gerçekleştirildi.

Ekipler, çocukların ismi ve soy ismi, anne ve babalarının ismi ve işleri, ikamet ettikleri adres ve kardeş sayısını öğrendi. İlk kapsamda bu bilgileri alan ekipler, daha sonra aileleri ziyaret ederek farklı kurumlarla birlikte çocukların sokakta çalıştırılmasına iten nedenlere çözüm arayacak. Sokakta çalışan çocuklar ve ailelerine ulaşılacak Konu ile ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar Diyarbakır İl Müdürü Halit Açar, müdürlük olarak 2017 haziran ayında oluşturdukları mobil ekiple sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik bir proje yürüttüklerini söyledi.



Bugüne kadar tespit ettikleri 800 civarında sokakta çalıştırılan çocuk ve aileleri ile görüştüklerini belirten Açar, “Varsa bir yoksulluktan kaynaklı çocuklarını sokakta çalıştırma durumu onlara yönelik sosyal yardımlaşma dayanışma vakıfları üzerinden yardım sağladık. Çocuklarımızın eğitimlerine devamlarını sağladık. Çocuklarımızı büyükşehir belediyemizin ve halk eğitim merkezlerimizin çeşitli kurslarından yararlandırdık. Ancak oluşturmuş olduğumuz mobil ekiple bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaları yeterli görmedik. Çünkü trafik sinyalizasyon işlemlerinin olduğu yerde hala sokakta çalıştırılan çocuklara rastlıyoruz. Bu konudan biz de birincil kurum olarak daha etkin bir çalışma yürütmek adına bugün bundan sonraki her ayın ilk Perşembe günü bütün sosyal hizmet merkezlerimiz tüm personelimiz ile sokakta çalışan çocukların yaşandığı yerlerde noktalarda uygulama yapacağız, bugün de bu uygulamanın ilkini başlatacağız” dedi.

Meslek elemanlarıyla birlikte sosyal hizmet merkezinin bulunduğu 7 ilçede 9 uygulama noktasında çalışma gerçekleştireceklerini aktaran Açar, “Sokakta çalıştırılan, sinyalizasyonlarda cam silen, mendil satan dilenen çocukları tespit edeceğiz, onlara rehberlik edeceğiz, aileleri ile görüşeceğiz. Onların gerekçelerini tespit edip bunları ortadan kaldırmaya yönelik tüm kamu kurumları ile ortak bir işbirliği yürüteceğiz” diye konuştu.