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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Sokakta bulduğu kedisine 18 yıl sonra doğum günü partisi yaptı

Sokakta bulduğu kedisine 18 yıl sonra doğum günü partisi yaptı

kedi, kadın ve doğum günü pastasının bulunduğu masadan görüntüler

Doğum Günü Doğum Günü Partisi Doğum Günü Pastası Hayvan Sevgisi Hayvan 

-kadının kedisiyle pasta kesmesi
-fotoğraf çekilmeleri

( DENİZLİ ) -- Jale isimle kedinin 18.’inci yaşı kutlandı DENİZLİ

- Denizli’de yaşayan Sena Öner, 18 yıl önce sokakta bulup sahiplendiği ve o günden beri beraber yaşadığı Jale isimli kedisi için arkadaşlarını da çağırarak doğum günü kutlaması yaptı. Denizli’de yaşayan Sena Öner, 18 yıl önce sokakta bulduğu kedisi Jele için doğum günü kutlaması yaptı. Arkadaşlarını evine çağıran Öner, kedisi Jale için evi süsleyip bir de doğum günü pastası hazırladı. Arkadaşlarıyla eğlenmek ve hayvan sevgisine dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını belirten Öner, “Jale’yi ben sokakta buldum. Bulduğumda annesi terk etmişti gözleri bile açılmamıştı daha. O günden beri bizimle birlikte yaşıyor. Doğum günü kutlamasıyla hayvan sevgisine ve hayvanların satın alınmasına değil sahiplenilmesine dikkat çekmek istedim. Hayvan sevgisi olmayan bir nesilden, insan sevgisi ve vicdan duygusu beklenemez. Dışarıda sevgiyi ve ilgiyi muhtaç insanlar var. (Aİ-
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