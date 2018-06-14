Sokaklar İpekyolu Belediyesi ile canlandı

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( VAN -HD)- Kaymakam Öztürk’ten Vanspor taraftarlarına müjde VAN



- Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından ‘Butik Sokak’ projesi kapsamında yenilenen sokaklar, vatandaşların uğrak merkezi haline geldi. Yaklaşık bir yıl öncesine kadar insanların tek başına geçmekten korktuğu sokaklar, İpekyolu Belediyesince başlatılan çalışmalar neticesinde Van’ın en gözde mekanları haline geldi. Butik Sokak projesi kapsamında ele alınan Şemsiyeli Sokak ve Kültür Sokak, Van’ın güzelliğine güzellik kattı. Özellikle iftar sonrasında vatandaşların uğradığı bu sokaklar, esnafın da yüzünü güldürdü. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Kültür Sokağı’nın Van’ın en işlek mekanı haline geldiğini ifade ederek, “Gençlerin, ailelerin eğlenmeye, kahve içip sohbet etmeye geldiği bu yerler, geçen sene insanların girmeye korktuğu, tinercilerin mekanıydı. Üç kafe varken şu anda 30 kafe işletmesi bulunuyor. Belediye olarak burayı ele aldık. Burada bir potansiyel olduğunu ortaya çıkardık ve yaptığımız hızlı bir çalışma ile Kültür Sokağı adına uygun bir hale getirdik. 44 şairimizin adını ve şiirlerini aydınlatma olarak kullandık. Şu anda Van’ın en gözde sokaklarından biri haline geldi. Bu da bizleri memnun ediyor” dedi.

“Taraftarlar Sokağı yapacağız” Belediye olarak butik sokak çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Öztürk, “Geçen sene Erciş ilçemizde Emrah Sokağı ile başlayan çalışmalarımız; Van’da Şemsiyeli Sokak ve Kültür Sokağı olarak devam etti. Bu sene de Van’ın kahvaltısı meşhur olduğu için ‘Kahvaltıcılar Sokağını yapıyoruz. Yine ‘Fistan Sokağı’ ve ‘Oyun Sokağı’ projemiz var. Bunun yanında Vanspor taraftarlarına da müjdeyi vermek istiyoruz. Van’da ‘Taraftarlar Sokağı’ yapacağız. Şimdiden ilimize, ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Daha önce sokakta doğru dürüst kimsenin olmadığını ifade eden Mordem Cafe işletmecisi Nazan Mirhan ise, “Bu sokağın bu şekilde olması tamamıyla İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Cemil Öztürk’ün projesi. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Burada yaklaşık 200 kişi ekmek yiyor. Buraya gelen müşteri potansiyeli çok iyi. Gelen insanlar mutlu ayrılıyor. Van’ın buna ihtiyacı vardı” ifadelerini kullandı. Vatandaşlar ise, Van’da bu tür sokakların açılmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

