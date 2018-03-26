Sokak sokak gezerek astığı afişler ile lösemi kardeşine umut olmaya çalışıyor

-İLYAS İPAR HASTANEDE DETAY

-HAZIRLANMIŞ AFİŞ DETAY

-ABİSİ NİHAT İPAR AÇIKLAMA



( SAKARYA -ÖZEL)- Lösemi kardeşine uygun ilik arayan abi Nihat İpar:- “Bir hayat kurtarmak hayatımızın en büyük doğrusudur diye düşünüyorum” SAKARYA



- Eklem romatizması tedavisi için gittiği İstanbul'da lösemi olduğunu öğrenen 30 yaşındaki kardeşi İlyas İpar'a umut olmak isteyen abisi, bastırdığı ilanları sokak sokak gezerek asıp uygun ilik bulmayı hedefliyor. Sakarya’da yaşayan İlyas İpar, yaklaşık bir seneden beri İstanbul’daki bir hastanede eklem romatizması tedavisi görüyordu. 13 Kasım 2017 tarihinde doktorlar tarafından kan değerlerinin düşük olduğu tespit edilen İlyas İpar, kan testi İçin İstanbul’da başka bir hastaneye nakledildi. Burada yapılan testler sonucunda lösemi teşhisi konulan İpar, tedavi olabilmek için ilik nakli yapılmayı bekliyor. İlyas İpar’ın abisi Nihat İpar ise kardeşine uygun iliğin bulunması için afişler bastırarak şehrin önemli noktalarına, otobüslere, minibüslere yerleştirerek vatandaşları kök hücre bağışında bulunmaya davet etti. “Bu bizim başımıza gelmez diye bir şey yok” Kardeşi için uygun iliği bulmak için tüm çabayı gösteren Nihat İpar yaptığı açıklamada, “Bu bizim başımıza gelmez, gelemez diye bir şey yok bunu öğrendik. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Akabinde bugün bana yarın sizin başınıza gelebilir. Kardeşlerimizi kurtaralım. Şuanda insanlardan istediğimiz tek şey Kızılay’a gidip 'Kök hücre bağışında bulunmak istiyorum' demeleridir. Normalde hastanelere gidip tahlil için 2 yada 3 tüp kan alınıyor hepsi bu. Uygun ilik tutarsa eğer bu benim kardeşim olsun yada bir başka hastaya şifa olabilirsek birileride benim kardeşime şifa olacak biliyorum. Büyüklerime, kardeşlerime yani herkese sesleniyorum. Bir damla kan bir hayat kurtarabilir. Ben bu işi bilmiyordum. Benim başıma gelmez diye düşünmedim hiçbir zaman. Hiç kimseden maddi bir beklenti olmadan kendi elimizdeki imkanlarla bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz bunu Sakarya geneline yaydık bu oluşumu Türkiye geneline yaymak istiyoruz” dedi.

“İlyas'larımızı, Utku'larımızı kurtaralım” Kök Hücre bağışının çok fazla zaman almadığını belirten Nihat İpar, “İnsanlarımızın kan verirken çekindiği konu omirilikten alındığıdır. İnsanlarımızın korktuğu tek şey belinden kan alındığıdır. Birincisi kolumuz alınıyor, ikincisi şık kalçamızdan en son ihtimal ise belden alınıyor. İnsanlarımız bu şekilde bildiği için korkuyorlar ve kan vermeye gitmiyorlar. Bizim için şuan saatler, saniyeler, günler çok önemlidir. 1 milyonda bir şansımız var bunu yakalamaya çalışıyoruz. Türkiye genelinde 130 bin hastamız var bunun araştırmasını yaptım. 200 bin’in üzerinde ilik bekleyen kardeşimiz, annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız var. 80 milyonluk Türkiyemizde neden 200 bin’in üzerinde gönüllü donör var. Almanya’da 7 milyon varken Türkiye’de neden 200 bin’in üzerinde var. Bir hayat kurtarmak hayatımızın en büyük doğrusudur diye düşünüyorum. Bir insanın hayatını kurtarmak 20 dakika’dır. Form dolduruyorsunuz. Form doldurmak alıyor zamanınızı kan vermek değil. 3 tüp kan alıyorlar gönderiyorlar. Bir hastaya tutarsa Sağlık Bakanlığı devreye giriyor. Hastanın ismi saklı tutuluyor. Sizin verdiğiniz kanla bir insan hayata dönüyor. Sizden ricam kardeşlerimizi İlyaslarımızı, Utkularımızı kurtaralım”diye konuştu.

Öte yandan, Nihat Apar'ın başlattığı yardım kampanyası çağrısına Sakaryasporlu taraftarlar da destek veriyor. Sosyal medya üzerinde yayınlanan ve maçta açtıkları pankartlarla konuya dikkat çeken taraftarlar, uygun iliğin bulunması için insanları kök hücre bağışı yapmaya davet ediyor.

